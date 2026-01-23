crans montana niguarda 15enne elsa uscita dal coma 16enni leo e kean comunicano tramite pc 16enne manfredi in attesa di intervento

Al Niguarda di Milano sono ricoverati dieci giovani coinvolti nell'incendio a Le Constellation. Tra loro, una 15enne, Elsa, uscita dal coma, e due 16enni, Leo e Kean, comunicano tramite PC. Manfredi, sempre 16 anni, attende un intervento. Le condizioni di alcuni sono in miglioramento, e l’assessore Bertolaso ha annunciato possibili dimissioni a breve. La situazione resta sotto controllo, con i medici che monitorano attentamente ogni paziente.

