Crans-Montana Moretti esce dal carcere Il tribunale | Non c’è rischio fuga

Jacques Moretti lascia il carcere a Crans-Montana, con il tribunale che ne conferma l’assenza di rischio fuga. La decisione ha suscitato reazioni, con il governo italiano che la giudica un oltraggio alle vittime. La vicenda evidenzia le tensioni tra aspetti legali e sensibilità pubblica, aprendo un dibattito sulla gestione delle scarcerazioni e sulla giustizia.

(Adnkronos) – Il governo italiano definisce "un oltraggio alle vittime" la scarcerazione di Jacques Moretti. Il proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone a Capodanno, ha pagato la cauzione di 215mila euro (200mila franchi) per uscire dal carcere di Sion. Il Tribunale delle misure coercitive (TMC) ha annunciato oggi la decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è stata presa a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga.

