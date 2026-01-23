Crans-Montana l' autopsia su Chiara Costanzo e Achille Barosi | morti entrambi a 16 anni per asfissia da inalazione di fumi tossici

Le autopsie di Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi 16 anni, confermano che la loro morte è avvenuta per asfissia da inalazione di fumi tossici durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le indagini continuano per chiarire le cause dell’incendio e eventuali responsabilità, nel rispetto della memoria delle vittime e delle procedure investigative in corso.

Le autopsie chiariscono la morte di Chiara Costanzo e Achille Barosi: i due sedicenni milanesi sono deceduti per asfissia da fumi tossici nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana Anche i 16enni Chiara Costanzo e Achille Barosi, morti insieme nella strage di Capodanno di Crans-Montana, così. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Crans Montana, iniziata l’autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille BarosiÈ stata avviata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia sui corpi di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime dell’incendio di Capodanno a Crans Montana.

Crans-Montana, Chiara Costanzo e Achille Barosi non sono morti per le ustioni: la verità dalle autopsie. «Perché non farle in Svizzera?»Le ustioni non sono la causa del decesso di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due studenti milanesi tra le 40 vittime nella tragedia di Capodanno a «Le Constellation» di ... leggo.it

