Crans-Montana la Prefettura di Arezzo ha disposto controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo

La Prefettura di Arezzo ha disposto controlli straordinari nei locali di pubblico spettacolo della città, includendo discoteche e altri locali frequentati dal pubblico. Queste verifiche si aggiungono ai controlli di routine e mirano a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e ordine pubblico. Le ispezioni sono parte di un’azione preventiva volta a mantenere elevati gli standard di sicurezza e tutela per cittadini e operatori del settore.

Nuovi controlli straordinari, dopo quelli che si svolgono di routine, nei locali pubblici di Arezzo adibiti al pubblico spettacolo e quindi discoteche, ma non solo. Sulla scia della tragedia accaduta al lounge bar Le Costellation di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 giovani, è scattata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

