Crans - Montana la 29enne Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato | Un cm alla volta penso agli angeli che non sono tornati a casa - VIDEO

Eleonora Palmieri, 29 anni, rimasta ustionata nell’incendio al bar Le Constellation a Crans-Montana durante Capodanno, condivide il suo percorso di recupero. L’incidente, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, ha segnato profondamente la giovane, che ricorda gli angeli che non sono tornati a casa. Questa vicenda ha suscitato attenzione per le sue implicazioni e per il dramma vissuto dalle persone coinvolte.

La giovane era al bar Le Constellation a capodanno quando è avvenuto il tragico incendio che ha causato la morte a 40 persone e il ferimento di centinaia di ragazzi Eleonora Palmieri, la 29enne ustionata durante l'incendio al bar le Constellation a Crans - Montana nella notte di Capodanno. Eleonora Palmieri condivide sui social le ferite del volto, riflettendo sulla tragedia vissuta. Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria del Riminese, è stata trasferita all'ospedale di Cesena a causa di gravi ustioni. Eleonora è stata trasferita dal Niguarda di Milano all'ospedale di Cesena: la veterinaria 29enne si è avvicinata a casa. In un video sui social Eleonora Palmieri, la 29enne sopravvissuta a Crans-Montana, ha mostrato le ustioni sul volto. Per favorire la vicinanza alla sua famiglia è stata trasferita all'ospedale di Cesena la 29enne Eleonora Palmieri, veterinaria originaria del Riminese.

