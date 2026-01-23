Crans Montana Jacques Moretti torna libero dopo il pagamento della cauzione L’ira di Tajani e Salvini | Vergogna

Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Sion nell’ambito dell’indagine sulla strage di Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La decisione ha suscitato reazioni di disapprovazione da parte di figure politiche come Tajani e Salvini, che hanno espresso il loro disappunto.

Il proprietario del Constellation a Crans-Montana Jacques Moretti torna libero. È quanto deciso dal Tribunale delle misure coercitive di Sion per l’indagine sulla strage di Capodanno, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Assieme alla moglie Jessica Maric, Moretti è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. La cauzione. A soccorrere Moretti sarebbe stato un amico della coppia. Come avevano raccontato i media francesi, era stato lui, rimasto anonimo, a fornire a Moretti i 200mila franchi.🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: un amico ha pagatato la cauzione di 200mila franchi. ?Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Moretti libero su cauzione di 200mila franchi. Meloni: Chiederemo conto alle autorità svizzere - Meloni, indignata da scarcerazione Moretti: Oltraggio a memoria vittime; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti; Crans Montana, Jacques Moretti senza redditi: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da….

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneScarcerato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana: ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi. Indagato per omicidio, lesioni e in ... panorama.it

Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: cauzione di 200 mila franchi pagata da un amicoL'uomo sarà sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità ... ilsecoloxix.it

Jacques Moretti esce di carcere. Il gerente del Constellation di Crans-Montana è stato rilasciato su cauzione: un amico stretto ha versato i 200mila franchi richiesti. - facebook.com facebook

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com