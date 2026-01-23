Crans-Montana Jacques Moretti paga 215mila euro di cauzione e lascia carcere

Il tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, dopo aver pagato una cauzione di 215 mila euro. La decisione, riportata dall’emittente francese Bfmtv, si basa sulle indagini in corso. Moretti, coinvolto nelle vicende giudiziarie, lascia così temporaneamente la detenzione, in attesa di sviluppi ulteriori nel procedimento.

(Adnkronos) – Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando una propria fonte vicina alle indagini. Il titolare del bar Le Constellation, dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone, ha pagato una cauzione di 200mila franchi, pari.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva.

Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: pagata la cauzioneJacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato rilasciato dopo aver versato una cauzione di 200 mila franchi svizzeri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans Montana, Jacques Moretti senza redditi: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da…; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti.

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneScarcerato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana: ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi. Indagato per omicidio, lesioni e in ... panorama.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata cauzione di 200mila franchi, avrà l'obbligo di firma. Le motivazioniJacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, ... msn.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - facebook.com facebook

Giro di vite sui locali: controlli anti-incendio e capienza massima dopo il rogo di Crans-Montana x.com