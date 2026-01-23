Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato temporaneamente rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 200.000 franchi. Il Tribunale di Sion ha disposto l’obbligo di firma, motivando la decisione con le indagini in corso relative all’incidente di Capodanno, in cui sono morte 40 persone. La vicenda resta sotto esame delle autorità giudiziarie.

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Perché è stato scarcerato? «Si tratta delle classiche misure consistenti nel divieto di lasciare il territorio svizzero, nell'obbligo di depositare tutti i documenti d'identità e di soggiorno presso il Ministero pubblico, nell'obbligo di presentarsi quotidianamente presso un posto di polizia e nell'obbligo di versare una cauzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata cauzione di 200mila franchi, avrà ?l'obbligo di firma. Le motivazioni

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà ?l'obbligo di firmaIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200.

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans Montana, Jacques Moretti senza redditi: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da…; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti.

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e ... leggo.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà l'obbligo di firmaJacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte ... ilmessaggero.it

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com