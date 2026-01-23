A Crans-Montana, per la prima volta dopo la rimozione dei teli bianchi, si può osservare la struttura del locale Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 giovani. Questa visibilità offre un punto di riflessione sulla vicenda, segnando un momento di apertura e memoria per la comunità locale.

Per la prima volta da quando sono stati tolti i teli bianchi, è possibile vedere la struttura del locale Le Constellation, dov'è avvenuta la tragedia di Capodanno in cui 40 giovani hanno perso la vita. All'interno sono stati messi dei pannelli in legno per nascondere i danni dell'incendio, i cui effetti sono visibili anche sui vetri del locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, il "Le Constellation" dopo la rimozione dei teli

Crans-Montana, le immagini del Le Constellation dopo la rimozione dei teliA Crans-Montana, le immagini del locale Le Constellation mostrano per la prima volta la struttura dopo la rimozione dei teli bianchi, offrendo una visuale chiara dell’edificio.

Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di CapodannoLe immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, mostrano le conseguenze di un incendio che si è verificato nella notte di Capodanno.

