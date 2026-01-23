Crans Montana i risultati delle autopsie su Achille e Chiara | l’annuncio dei legali

I risultati delle autopsie sui giovani Achille Barosi e Chiara Costanzo, vittime della tragedia a Crans Montana, sono stati comunicati dai legali. L’incidente, avvenuto nella notte di Capodanno al locale Le Constellation, resta al centro di indagini per chiarire le cause di questa tragica perdita. Le autorità continuano le verifiche per fare luce su quanto accaduto e fornire risposte alle famiglie coinvolte.

La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, continua a restituire elementi chiave per chiarire cosa sia accaduto all’interno del locale Le Constellation, dove hanno perso la vita i due sedicenni milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi. Non sarebbero morti calpestati, ma per asfissia dovuta all’inalazione di fumi tossici. È questa la prima verità emersa dalle analisi sulle salme dei due giovani, deceduti nell’incendio divampato all’interno del locale. Le autopsie sono state eseguite nella giornata del 22 gennaio, dopo una prima fase di esami esterni svolti mercoledì, comprensivi di Tac e risonanze, per accertare le dinamiche ante mortem.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Strage Crans-Montana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera”Sono stati completati i rilievi all'Istituto di medicina legale relativi alle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans-Montana.

La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo.

Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un'emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa