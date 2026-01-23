Crans Montana Elsa Rubino si è risvegliata Come il Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino si sta preparando a ricevere la quindicenne ancora ricoverata a Zurigo

Elsa Rubino, la giovane di Biella, si è risvegliata a seguito delle gravi ustioni riportate. Attualmente ricoverata a Zurigo, presenta ancora complicazioni intestinali. Il Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino si sta preparando ad accoglierla non appena le sue condizioni lo permetteranno, garantendo così un percorso di cura adeguato e continuo.

«Ci ha riconosciuto», ha raccontato il padre Lorenzo al Corriere della Sera. «Lo ha fatto nel momento in cui la sedazione era più bassa. Per noi, la mamma e me, è stata una grande emozione. Inimmaginabile. Anche se mi rendo conto che è un minuscolo traguardo rispetto a quelli da raggiungere. Resta ancora in prognosi molto riservata e senza intestino funzionante. Presto dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento. La battaglia è ancora lunga». Elsa presenta ustioni che interessano oltre il 60 per cento del corpo ed è già stata sottoposta a due interventi chirurgici. Il terzo, dopo essere stato rinviato a causa della presenza di un batterio che ha provocato un’infezione, è stato eseguito da pochissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Elsa Rubino, giovane residente a Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni.

Lorenzo Rubino, padre di Elsa, ha riferito che sua figlia di 15 anni ha aperto gli occhi e li ha riconosciuti, segnando un importante passo nel suo percorso di recupero.

