Crans-Montana Elsa esce dal coma Niguarda | feriti migliorano

A Crans-Montana, Elsa è uscita dal coma, mentre le condizioni degli altri feriti, ancora critiche, mostrano segnali di miglioramento. La situazione dei ragazzi coinvolti nella tragedia si sta stabilizzando, offrendo speranza per il loro recupero. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, garantendo le cure necessarie ai pazienti e supporto alle famiglie.

Strage di Crans Montana: Manfredi, 16 anni, esce dal coma al NiguardaManfredi Marcucci, 16 anni di Roma, dopo due settimane di coma farmacologico, è stato estubato e trasferito nel centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano.

Crans Montana Niguarda, 15enne Elsa uscita dal coma, 16enni Leo e Kean comunicano tramite pc, 16enne Manfredi in attesa di interventoAl Niguarda di Milano sono ricoverati dieci giovani coinvolti nell'incendio a Le Constellation.

Crans-Montana, Elsa Rubino ha riconosciuto i genitori. Il padre: «Emozione immensa. Ma la battaglia è appena iniziata»La ragazza è sveglia dopo 22 giorni di coma farmacologico. Ha ustioni su oltre il 60% del corpo. «Sarà un percorso molto difficile e lungo di cui lei è sempre più consapevole» ... vanityfair.it

Crans-Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma dopo 22 giorni: Una grande emozioneStrage di Crans-Montana, Elsa Rubino: risveglio dal coma dopo il rogo di Capodanno e primi segnali di speranza per i giovani sopravvissuti. notizie.it

