Crans-Montana Eleonora Palmieri e il video della rinascita | L’amore è più forte non smettete mai di onorare la vita

Eleonora Palmieri, sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, condivide un video sul suo percorso di rinascita. Attraverso le cicatrici e le sfide affrontate, testimonia la forza dell’amore e della resilienza. La sua testimonianza invita a non perdere mai di vista il valore della vita e a rispettare il percorso di chi ha affrontato momenti difficili.

Un montaggio intimo dove i ricordi felici si intrecciano alle immagini più dure del presente: il viso segnato dalle ustioni, le mani fasciate, il letto d’ospedale, i primi passi verso una ripresa lenta e faticosa. «La vita è fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti», scrive Eleonora scegliendo di mostrare il suo volto come è oggi, senza filtri. «Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera», aggiunge. Veterinaria, originaria di San Giovanni in Marignano, nel Riminese, proprio nei giorni scorsi è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano al Centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena, più vicino a casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il messaggio dall’ospedale di Eleonora, la sopravvissuta al rogo di Crans-Montana: “Combattiamo per guarire. Non smettete di onorare la vita”Eleonora Palmieri, sopravvissuta al rogo di Crans-Montana, condivide la sua esperienza sui social.

Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: «Lottiamo per guarire, grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano». Come stanno i feritiEleonora Palmieri, sopravvissuta a Crans Montana, condivide il suo percorso di recupero nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano.

