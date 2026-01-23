Crans-Montana due ragazzi lasciano l’ospedale Niguarda

Due giovani sopravvissuti al rogo di Crans-Montana hanno lasciato il centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda. Dopo il trattamento, si sono trasferiti nelle proprie abitazioni, segnando un importante passo nel percorso di recupero. Questa fase rappresenta una speranza per i pazienti e le loro famiglie, evidenziando l’efficacia delle cure e il percorso di reinserimento post-operatorio.

Due ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans-Montana hanno lasciato il centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda per tornare nelle proprie case. Si tratta di due studenti milanesi tra i 15 e i 16 anni, ricoverati ai primi di gennaio e dimessi dopo circa 20 giorni di cure intensive. La notizia è stata confermata dalla Regione Lombardia e dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso durante un punto stampa davanti al pronto soccorso: «Abbiamo fatto una visita approfondita e ho parlato con tutti i sanitari che stanno curando i nostri ragazzi e ho potuto anche salutare i due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

