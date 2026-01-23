Crans Montana dimessi due giovani dal Niguarda di Milano

Due dei giovani feriti nell’incendio di Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano. L’ospedale ha comunicato il trasferimento dei pazienti, che erano stati ricoverati a seguito dell’incidente. L’episodio si è verificato recentemente in Svizzera e le condizioni dei giovani sono state valutate come stabili.

Milano, 23 gen. (askanews) – Due dei giovani feriti nell’incendio avvenuto a Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso nel corso di un punto stampa, facendo il quadro aggiornato delle condizioni cliniche dei ragazzi ancora ricoverati nelle strutture lombarde e dell’impegno del sistema sanitario regionale. “Abbiamo effettuato una visita approfondita – ha detto l’assessore – e ho potuto parlare con tutti i sanitari che stanno curando i nostri ragazzi. Questa mattina sono stati dimessi due giovani: per entrambi la prognosi è stata sciolta dai medici curanti e possono quindi rientrare a casa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Crans-Montana, dimessi i primi due ustionati dal Niguarda: hanno 16 e 14 anniA Crans-Montana, i primi due giovani pazienti ustionati, di 16 e 14 anni, sono stati dimessi dal centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda dopo settimane di cure.

Crans-Montana: due ragazzi dimessi dal Niguarda, fra 15 giorni torneranno a scuolaDue giovani ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo l’incendio di Crans-Montana di Capodanno saranno dimessi questa mattina, 23 gennaio.

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo.

Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un'emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa