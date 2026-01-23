Crans-Montana dimessi da Niguarda primi 2 giovani ustionati Bertolaso | Presto torneranno a scuola – Il video

Due giovani ustionati dall’incendio a Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano. Bertolaso ha assicurato che presto torneranno a scuola. La notizia riguarda le condizioni dei ragazzi e gli sviluppi sul loro percorso di recupero, evidenziando l’efficacia delle cure e il ritorno alla normalità dopo l’incidente.

(Agenzia Vista) Milano, 23 gennaio 2026 "Due dei giovani feriti nell’incendio avvenuto a Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano". Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, nel corso di un punto stampa, in cui è stato tracciato il quadro aggiornato delle condizioni cliniche dei ragazzi ancora ricoverati nelle strutture lombarde e dell’impegno del sistema sanitario regionale. “La prognosi – ha detto l'assessore – è stata sciolta dai medici curanti e quindi i due ragazzi possono rientrare a casa. La soddisfazione è grande sia per loro, sia per le famiglie.🔗 Leggi su Open.online

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica - facebook.com facebook

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com