Le autopsie di Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, confermano che le ustioni non sono state la causa della loro morte. La verità emerge attraverso gli esami ufficiali, sollevando domande sul motivo per cui tali verifiche non siano state eseguite in Svizzera. Un approfondimento necessario per comprendere appieno le circostanze di questa tragedia.

Le ustioni non sono la causa del decesso di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due studenti milanesi tra le 40 vittime nella tragedia di Capodanno a «Le Constellation» di Crans Montana. Sarebbero invece morti per asfissia. Si tratta dei primi esiti dell'autopsia disposta dalla procura di Milano su delega di quella di Roma che, in merito alla tragedia in cui hanno perso la vita sei giovani italiani, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio a carico di ignoti. Crans-Montana, la schiuma (infiammabile) «non era pericolosa» per l'avvocato di Jacques Moretti. La fuga di Jessica e il finanziamento: cosa non torna Gli altri esami Da quanto è trapelato, gli accertamenti autoptici prevedono, oltre alla Tac già effettuata, anche esami tossicologici e istologici - dei quali è atteso il risultato - per individuare quali sostanze siano state inalate. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, Chiara Costanzo e Achille Barosi non sono morti per le ustioni: la verità dalle autopsie. «Perché non farle in Svizzera?»

Strage Crans-Montana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera”Le autorità svizzere hanno concluso i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, coinvolti nella strage di Crans-Montana.

Strage Crans-Montana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera”Sono stati completati i rilievi all'Istituto di medicina legale relativi alle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans-Montana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

Argomenti discussi: Il padre di Chiara Costanzo, morta a Crans-Montana: In Svizzera troppi errori: mi sento male, non riesco nemmeno a gestire le informazioni; Crans-Montana: in corso l’autopsia di Chiara Costanzo e Achille Barosi, sedicenni morti nel rogo; Crans-Montana, lo zio di Chiara: Gli svizzeri? Nascondere azione indegna; Autopsie superficiali a Crans-Montana, parla il legale di Chiara Costanzo.

Crans-Montana, Chiara Costanzo e Achille Barosi non sono morti per le ustioni: la verità dalle autopsie. «Perché non farle in Svizzera?»Le ustioni non sono la causa del decesso di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due studenti milanesi tra le 40 vittime nella tragedia di Capodanno a «Le Constellation» di ... leggo.it

Strage Crans-Montana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: Sbagliato non fare autopsie in SvizzeraTerminati all'Istituto di medicina legale i rilievi sulle salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime della strage di Crans Montana ... fanpage.it

La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo. - facebook.com facebook

Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un’emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa x.com