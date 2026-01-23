Crans-Monatana Jacques Moretti scarcerato

Crans-Montana, Jacques Moretti è stato scarcerato. La località alpina, nota per le sue atmosfere di neve, musica e luci, è ora al centro di un episodio che ha scosso l’intera comunità. Un evento che ha trasformato un luogo di relax in protagonista di una vicenda complessa, suscitando attenzione e riflessione sulla sicurezza e il rispetto delle regole in ambienti pubblici.

Una montagna che viveva di luci, musica e neve. Un locale diventato, in una sola notte, il simbolo di una delle tragedie più sconvolgenti degli ultimi anni. A Crans-Montana, in Svizzera, il nome del bar Le Constellation è ormai legato a un ricordo che fa ancora male. E ora c’è una nuova, delicatissima svolta. Al centro di questa storia c’è lui, Jacques Moretti, volto noto delle notti mondane del Vallese, imprenditore e patron di quel locale trasformato in una trappola di fuoco durante il Capodanno. Per mesi è rimasto dietro le sbarre mentre le famiglie delle vittime cercavano risposte e la magistratura scandagliava ogni dettaglio di quella notte.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Strage di Crans-Montana, scarcerato Jacques MorettiIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana coinvolto nell’incidente di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite.

Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

Crans Montana, chi è Jacques Moretti: la scoperta gela tutti

