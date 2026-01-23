Crans dimessi due giovani dal Niguarda

Due dei giovani feriti nell’incendio di Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall’Ospedale Niguarda di Milano. I pazienti, ancora sotto osservazione, hanno ricevuto le cure necessarie e proseguono il percorso di recupero. La situazione rimane sotto controllo, e l’ospedale continua a offrire supporto ai soggetti coinvolti nell’incidente.

15.53 Due dei giovani feriti nell'incendio avvenuto a Crans-Montana sono stati dimessi questa mattina dall'Ospedale Niguarda di Milano. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Welfare Bertolaso nel corso di un punto stampa, facendo il quadro aggiornato delle condizioni cliniche dei ragazzi ancora ricoverati. "Tra un paio di settimane potranno rientrare a scuola". "Per gli altri pazienti - ha aggiunto la situazione è stabile ma complessa: tre ragazzi sono ancora in rianimazione, in condizioni molto gravi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Crans Montana, dimessi dal Niguarda due studenti milanesi: A scuola tra 15 giorniL'assessore Bertolaso ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei feriti ricoverati negli ospedali milanesi ... dire.it

