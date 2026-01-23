Crack marijuana e hashish | altri due arresti

Continuano le operazioni dei carabinieri nel centro storico di Genova contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore sono stati arrestati due individui ritenuti coinvolti nella vendita di crack, marijuana e hashish. Le forze dell’ordine intensificano i controlli per contrastare il fenomeno e garantire la sicurezza della zona.

Proseguono i controlli anti droga dei carabinieri di Genova nel centro storico. Nelle ultime ore sono stati arrestati due pusher. I militari del nucleo operativo della compagnia del centro hanno ‘beccato’ un 19enne originario del Senegal intento a cedere crack in via Prè. Il giovane è stato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

PIANTAGIONE DI MARIJUANA NEL CAPANNONE: TRE ARRESTI | 06/11/2025

