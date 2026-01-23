Le 40 famiglie di Sant’Agnello, in provincia di Napoli, continuano a vivere con l’incertezza di un possibile sgombero. Attualmente, hanno fino al 20 marzo per trovare una soluzione definitiva, mentre le autorità valutano le opzioni a disposizione. La situazione rimane sotto osservazione, con la speranza di trovare un intervento che possa garantire stabilità alle famiglie coinvolte nella costiera sorrentina.

C’è qualche altra settimana di respiro per le 40 famiglie a rischio sgombero a Sant’Agnello, in provincia di Napoli. Il pm di Torre Annunziata Andreana Ambrosino ha firmato il decreto che proroga al 20 marzo l’esecuzione del provvedimento confermato in Cassazione a settembre e dunque pronto per essere eseguito. Le notifiche sono avvenute in queste ore. È un’ulteriore proroga, dopo quella scaduta il 20 gennaio. Si tratta di una misura cautelare collegata al sequestro preventivo del complesso edilizio realizzato dalla Shs attraverso una procedura di housing sociale. È il frutto delle accuse di lottizzazione abusiva e falso per le quali c’è un processo in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Costiera sorrentina, 40 famiglie a rischio sgombero respirano fino al 20 marzo

