Costi alle stelle stallo sulla perizia Bimbi nel bosco in una tragica farsa

Il Comune di Palmoli ha investito 15.000 euro per la residenza protetta dedicata a madre e figli, con ulteriori 30.000 euro dalla Regione Abruzzo. Nel frattempo, i costi continuano a salire e le procedure per la perizia sono ferme, lasciando in sospeso le decisioni. Una situazione complessa che coinvolge le esigenze della famiglia e le risorse pubbliche, evidenziando le difficoltà di gestione e di pianificazione nel settore sociale.

Il Comune di Palmoli ha già speso 15.000 euro per la residenza protetta che ospita madre e figli, la Regione Abruzzo ne aggiunge 30.000. E slitta la valutazione psicologica decisa dal tribunale: manca il traduttore. A questo punto si può dire che la tragedia sia degenerata totalmente in farsa. Uno spettacolo grottesco che, però, si consuma sulla pelle di tre bambini e di due genitori devastati da quasi 100 giorni di separazione. I tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco sono stati allontanati da casa alla fine di novembre e sono ancora ospitati in una struttura protetta a Vasto. Il loro Comune di provenienza, Palmoli, ha speso finora quasi 15.

