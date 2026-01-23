Così Trump sta preparando un regime change a Cuba Lo stato di guerra dopo Maduro

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’amministrazione Trump avrebbe avviato contatti con figure influenti all’interno del regime cubano, con l’obiettivo di facilitare una transizione politica entro la fine dell’anno. Questa strategia si inserisce in un quadro di tensione crescente, in continuità con le politiche adottate durante l’amministrazione Maduro, e rappresenta un tentativo di modificare lo scenario politico a Cuba attraverso negoziati e accordi.

Venezuela, Trump avvera il sogno del regime change dei falchi repubblicani. E ora Cuba tremaRecentemente, Elliott Abrams, noto esponente della linea dura repubblicana, ha riaffermato la sua posizione a favore di un cambio di regime in Venezuela.

