Così Roma senza personale si prepara alla sparizione delle carte di identità cartacee

A partire dal 3 agosto 2026, le carte di identità cartacee perderanno validità come documento di riconoscimento in Italia. Questa comunicazione è importante per chi deve aggiornare i propri documenti e adeguarsi alla nuova normativa europea, che prevede il progressivo abbandono delle versioni cartacee a favore delle versioni elettroniche. È consigliabile informarsi tempestivamente sulle modalità di rinnovo e sui requisiti necessari per essere in regola.

Il tempo stringe. Il 3 agosto del 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide, nemmeno come documento di riconoscimento all'interno dei confini nazionali. Ma a Roma sono ancora molti i cittadini che ancora non hanno quella elettronica in tasca. Si tratta di circa 285mila persone, dato al 31 dicembre scorso. Ma, previsioni e dati alla mano, sono circa 400mila le carte di identità elettroniche che gli uffici anagrafici del comune dovranno emettere entro i prossimi sette mesi. Alle cartacee da sostituire vanno aggiunte infatti le carte di identità elettroniche in scadenza e dunque da rinnovare, in particolare quelle che appartengono a chi quando l'ha ottenuta aveva meno di 3 o 18 anni.

