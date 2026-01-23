Così ci inventammo un lavoro

Nel marzo del 1997, a Ravenna, nasce il Pastificio Artigiano, frutto dell'idea di Sabina Guiducci e Simone Ferri, entrambi con oltre vent'anni di esperienza nel settore della ristorazione. Situato in via San Mama, il pastificio rappresenta il risultato di una proposta semplice e autentica, basata sulla passione per la lavorazione artigianale della pasta. Un progetto nato dall'intuizione di due professionisti che hanno deciso di trasformare la loro esperienza in un lavoro.

È da una intuizione di Sabina Guiducci e Simone Ferri – entrambi in arrivo dal mondo della ristorazione da una ventina di anni – che, il 3 marzo 1997 nasce in via San Mama a Ravenna il Pastificio Artigiano. Inizialmente era una ‘bottega’ di 30 metri quadrati, al civico n.19, nella quale avveniva esclusivamente produzione di pasta fresca e pasta cotta ‘espressa’. Nel 2012 è avvenuta la svolta, col trasferimento al civico n.15a, in un locale da 120 metri quadrati, con trasformazione in gastronomia e possibilità di consumazione sul posto. "Nel 1997, quando abbiamo aperto – spiegano Sabina Guiducci e Simone Ferri – di attività come la nostra ce n’erano pochissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

