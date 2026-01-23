Cosa succede ora all’impero di Valentino Garavani?

Dopo la scomparsa di Valentino Garavani, si apre un nuovo capitolo per il marchio. La casa di moda, simbolo del lusso e dell’eccellenza italiana, continua a operare sotto la guida delle attuali direzioni e partnership strategiche. Restano invariati l’eredità e l’impegno nella qualità e nel design. Analizzare le evoluzioni recenti permette di comprendere come il brand si stia adattando ai cambiamenti del mercato, mantenendo la sua identità storica.

Alla morte di uno degli stilisti italiani più iconici, simbolo del lusso, della bellezza e del Made in Italy, in tanti si chiedono che fine farà l'impero di Valentino Garavani. La sua è una storia non solo di moda, ma anche di potere e investimenti, nonostante lui non fosse più il direttore creativo della maison già dal 2008. Qual è il destino dell'impero di Valentino Garavani?. Il brand è oggi sotto Mayhoola for Investments, fondo qatariota. A dirigere la maison come CEO è Riccardo Bellini, managing director della società del Qatar. Si tratta del successore di Jacopo Venturini, che si è dimesso dopo un periodo di congedo, e ha lavorato con l'allora direttore creativo Alessandro Michele, anche lui nominato nel marzo 2024.

L’eredità di Valentino Garavani: un impero creativo e patrimoniale senza eredi direttiValentino Garavani, scomparso il 20 gennaio all'età di 93 anni, rappresenta una delle figure più rilevanti nel panorama della moda italiana.

L’impero dell’eleganza: viaggio nelle spettacolari dimore di Valentino GaravaniScopri l’universo di Valentino Garavani attraverso le sue dimore, testimonianze della sua eleganza senza tempo.

