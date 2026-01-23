Cosa sta succedendo agli Australian Open per colpa del caldo torrido e di un virus implacabile

Gli Australian Open sono attualmente segnati da condizioni climatiche estreme e sfide sanitarie, influenzando la partecipazione e le prestazioni dei giocatori. Il caldo intenso e la diffusione di un virus hanno creato difficoltà sul campo, come dimostra il malessere di Jasmine Paolini. Questa situazione evidenzia come le condizioni ambientali e sanitarie stiano incidendo sul torneo, coinvolgendo atleti e personale in modo sempre più evidente.

Il "peso sullo stomaco" e la sensazione di malessere che hanno inficiato la prestazione di Jasmine Paolini è solo l'ultimo caso in ordine di tempo che testimonia cosa sta accadendo a tennisti e raccattapalle a Melbourne.🔗 Leggi su Fanpage.it

Virus intestinale fa "strage" di tennisti agli Australian Open: cosa sta accadendoDurante gli Australian Open 2026, oltre alle sfide climatiche tipiche di Melbourne, i tennisti devono affrontare anche un aumento dei casi di virus intestinale.

Australian Open, tennisti in crisi tra caldo e dolori. Bassetti: “Condizioni perfette per i virus”Durante gli Australian Open 2026, le elevate temperature rappresentano un rischio per la salute dei tennisti.

