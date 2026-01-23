Cosa ha convinto Trump a fare marcia indietro sulla Groenlandia e come si muoverà l'Ue adesso

Recenti analisi suggeriscono che la decisione di Trump di rivedere la proposta sulla Groenlandia sia stata influenzata da questioni strategiche legate alle basi militari e alle risorse minerarie. L'Unione Europea, nel frattempo, si prepara a valutare le proprie posizioni e possibili iniziative in risposta, considerando le implicazioni geopolitiche di questa vicenda e l'importanza di un approccio coordinato tra Stati Uniti e NATO.

Le ipotesi sulla "cornice" di accordo tra Usa e Nato per la Groenlandia si concentrano sulle basi militari e sui minerali. Nella notte, l'incontro dei leader Ue ha chiarito la linea europea: sostegno alla Danimarca, che deve essere coinvolta nelle trattative. Rimane lo scetticismo sulle vere ambizioni di Trump e sul ruolo del segretario della Nato Rutte.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa ci sarà nell’accordo tra Trump e la Nato sulla Groenlandia: Danimarca e Ue restano preoccupateRecentemente, Donald Trump ha annunciato la definizione di una possibile intesa riguardante la Groenlandia, in collaborazione con il segretario della Nato Mark Rutte.

Nella rissa con Trump sulla Groenlandia la Ue si gioca l’anima (se ce l’ha)L’Europa si trova al centro di un dibattito acceso, con implicazioni che vanno oltre la politica internazionale.

Come Trump intende conquistare la Groenlandia e come può l'Europa reagire

