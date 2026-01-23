Cosa fare nel weekend dal 23 al 25 gennaio ad Avellino e in provincia

Ecco un breve testo introduttivo adatto a Google, che presenta gli eventi del weekend dal 23 al 25 gennaio ad Avellino e provincia. Nel weekend dal 23 al 25 gennaio, ad Avellino e dintorni si svolgono diverse iniziative culturali e di intrattenimento. Tra gli eventi principali, il concerto di Gigi Finizio al Teatro Carlo Gesualdo, con un live che ripercorre i successi dell’artista napoletano, offrendo un momento di musica e emozione per gli appassionati.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica L’artista napoletano porterà sul palco un live intenso ed emozionante, ripercorrendo i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, tra melodie romantiche e brani entrati nel cuore del pubblico. Non mancheranno momenti di forte coinvolgimento, grazie a una scaletta pensata per valorizzare il rapporto diretto con i fan. Sabato 24 gennaio il Cine Teatro Partenio di Avellino si trasformerà in un mondo incantato grazie all’arrivo de I Puffi, protagonisti di uno spettacolo di burattini XL pensato per divertire grandi e piccini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

