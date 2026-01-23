Cosa fare anche gratis a Trento dal 23 al 25 gennaio | tutti gli eventi

Scopri gli eventi a Trento dal 23 al 25 gennaio, tra iniziative gratuite e a pagamento. Durante il fine settimana, la città offre una varietà di appuntamenti tra sagre, concerti, mostre, attività sportive e proposte culturali, ideali per vivere al meglio il territorio e il centro storico. Un’occasione per trascorrere giorni interessanti e scoprire le opportunità offerte dalla scena locale.

Anche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti, tra sagre di paese, concerti, mostre, sport e proposte culturali. Un'occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature, dalle cime delle Dolomiti ai borghi storici, con un calendario che intreccia tradizione, cultura e grandi eventi invernali legati alla Marcialonga.

