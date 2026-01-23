Cosa c'è dietro il livido sulla mano di Trump | il fact-checking del cardiologo sulle sue parole

Un livido evidente sulla mano di Donald Trump ha attirato l’attenzione durante un evento a Davos. Il ex presidente ha spiegato che si tratta di un semplice colpo contro un tavolo. In questo articolo, analizzeremo il fatto e il commento del suo cardiologo, verificando le sue affermazioni e fornendo un quadro chiaro e obiettivo sulla questione.

Donald Trump ha giustificato l'importante livido visibile sulla sua mano durante un evento di ieri a Davos dicendo che ha semplicemente urtato contro un tavolo. Ha poi ha aggiunto che questi ematomi sarebbero gli "effetti collaterali" dell'aspirina. Il cardiologo Daniele Andreini spiega cosa c'è di vero nelle sue parole.

