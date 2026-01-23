A Sesto San Giovanni, la cerimonia per la posa delle pietre di inciampo è stata annullata a causa della perdita di un pacco da parte del corriere. L’evento, previsto nel comune della Brianza vicino a Milano, è stato rinviato dopo che non è stato possibile completare la consegna necessaria per l’installazione delle pietre commemorative.

Salta la posa di nuove pietre di inciampo a Sesto San Giovanni, comune della Brianza alle porte di Milano dopo che il corriere ha perso il pacco della spedizione. A darne notizia è Aned – Associazione Nazionale ex deportati – di Sesto San Giovanni. “Con grande rammarico comunichiamo che, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, le Pietre di inciampo non sono giunte a destinazione perché il corriere Bartolini ha smarrito la spedizione. Al momento del pacco disperso non si hanno tracce e quindi non è possibile sapere se e quando sarà ritrovato e consegnato”, fa sapere l’associazione in un post annunciando l’ annullamento degli “eventi relativi alle pose delle Pietre d’Inciampo del 24 gennaio e 7 febbraio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corriere perde pietre di inciampo: annullata la cerimonia a Sesto San Giovanni

Le pietre d'inciampo sono state perse dal corriere: annullata la cerimonia nel MilaneseLe pietre d'inciampo previste per il 24 gennaio nel Milanese sono state smarrite dal corriere, causando l'annullamento della cerimonia in occasione del Giorno della Memoria.

Il corriere smarrisce il pacco, annullata la posa delle pietre d'inciampoA Sesto San Giovanni, alle porte di Monza, il corriere ha smarrito il pacco contenente le pietre di inciampo destinate alla cerimonia del Giorno della Memoria.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Annullata la cerimonia delle pietre di inciampo: mai arrivate. Le ha perse un corriereCose che succedono, sebbene molto incresciose. La cerimonia della posa di alcune pietre di inciampo a Sesto San Giovanni, hinterland Nord Est di Milano è sta ... settenews.it

Le pietre d'inciampo sono state perse dal corriere: annullata la cerimonia nel MilaneseDovevano essere posate sabato 24 gennaio, in occasione delle iniziative per il Giorno della Memoria. Ma le pietre d'inciampo, piccole targhe in ottone che sarebbero dovute essere poste nei luoghi ... milanotoday.it

https://www.corrieresalentino.it/2026/01/esce-da-casa-e-viene-travolto-da-unauto-perde-la-vita-un-41enne/ - facebook.com facebook

Cremona, camionista di 30 anni perde la vita dopo essere stato sommerso da un carico di mais x.com