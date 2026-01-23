Corriere dello Sport – le cifre e cosa è cambiato con il nuovo procuratore

Il Corriere dello Sport analizza le ultime novità riguardanti l’Inter, con un focus sulle cifre e le modifiche introdotte dal nuovo procuratore. In particolare, vengono aggiornate le informazioni sulla trattativa per Mlacic, che si sta sviluppando in un contesto di cambiamenti strategici. La situazione si sta delineando in modo più chiaro, offrendo un quadro preciso delle mosse della società nerazzurra e delle potenziali evoluzioni nelle prossime settimane.

2026-01-22 22:50:00 Arrivano conferme dal Corriere: In casa Inter sono giorni decisivi per l’affare Mlacic. Il club nerazzurro ha infatti raggiunto un accordo di massima con l’ Hajduk Spalato per il cartellino del centrale croato, da tempo in orbita nerazzurra. Il cambio di procuratore, con il classe 2007 che si è affidato a Fali Ramadani, ha permesso alle parti di avvicinarsi sensibilmente e di spingere sull’acceleratore, con l’obiettivo di chiudere l’affare entro il weekend. Il noto agente sarà in Italia per incontrare l’Inter, ma non solo. Il blitz nella fase cruciale del calciomercato gli permetterà di affrontare anche altre situazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – le cifre e cosa è cambiato con il nuovo procuratore Corriere dello Sport – le cifre dell’operazione con l’Atletico MadridIl Corriere dello Sport ha riportato oggi i dettagli dell’operazione tra il club e l’Atletico Madrid, con il comunicato ufficiale intitolato “Freccia tricolore”. Corriere dello Sport – è fatta con il West Ham, tutte le cifre dell’affareIl Corriere dello Sport riporta i dettagli dell’accordo tra il West Ham e un altro club, con tutte le cifre dell’affare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Meglio Spalletti della Juve; La Lazio risponde al tifo organizzato: la nota sull'acquisto dei biglietti per la gara contro il Genoa; Roma-Stoccarda, la probabile formazione di Gasperini; Victoria De Angelis, le nuove foto mandano in tilt i social. Corriere dello Sport: Prati lascia Cagliari. Tutte le trattative del giorno in serie AInfine, tornando a Cutrone, attualmente in prestito al Parma, il Cagliari deve guardarsi dalla concorrenza del Sassuolo. I neroverdi hanno avviato contatti anche con l’entourage di M’Bala Nzola, ... ilovepalermocalcio.com Corriere dello Sport: Le big di serie A si schierano contro il NapoliQuella del Napoli è diventata una vera patata bollente, che nessuno in Serie A sembra voler tenere tra le mani. Il caso dell’unica società italiana con il mercato parzialmente bloccato per il mancato ... napolipiu.com Dalla Turchia alla Sardegna, da Immobile a #Pisacane fino a Montella, l'amico Yildiz e l'idolo Agüero: sentite cos’ha da dire Semih #Kiliçsoy, che per la prima volta si è raccontato in un'intervista. Domani in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio #Corrier x.com LUCIO SHOW Napoli, c'è Giovane La Premier pazza di Pio Milan, il patto di stabilità Ferguson e Dallinga, la risposta La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 22 gennai #CorrieredelloSport - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.