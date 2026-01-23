Il mercato del Napoli si riscalda, con due operazioni in uscita ormai concluse e un’entrata prossima a essere finalizzata. La rosa nerazzurra si sta evolvendo, puntando su giovani talenti e su un progetto volto a rafforzare l’organico per le prossime stagioni. Si tratta di un momento cruciale per il club, che mira a mantenere un equilibrio tra esperienza e giovani promesse per competere ai massimi livelli.

"> Si accende il mercato offensivo del Napoli. Due operazioni in uscita sono state definite, una in entrata è ormai in dirittura d’arrivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la copertina del momento è tutta per Giovane, jolly offensivo classe 2003 destinato a ravvivare un reparto che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità e brillantezza. La trattativa con il Verona è in fase di chiusura: il direttore sportivo Manna sta lavorando agli ultimi dettagli anche con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi strettissimi, già prima della sfida di domenica contro la Juventus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Giovane Napoli”

Corriere dello Sport: “Largo ai Giovane”Il Napoli cerca di superare le difficoltà offensive e di rinvigorire il proprio mercato.

