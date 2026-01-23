Coppa del Mondo di Pattinaggio Velocità l’ultima tappa di stagione a Inzell | 14 Azzurri in gara

Dal 23 al 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell ospiterà l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Pattinaggio Velocità, fase conclusiva della stagione 20232024 dell’ISU Speed Skating World Cup. Quindici atleti italiani parteciperanno alla competizione, che rappresenta un momento importante per il circuito internazionale e per la stagione degli atleti di tutto il mondo.

Inzell – Fra venerdì 23 e domenica 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell (Germania) sarà teatro della quinta e conclusiva tappa stagionale dell'ISU Speed Skating World Cup, il massimo circuito internazionale del pattinaggio velocità su pista lunga. L'Italia prenderà parte all'appuntamento con 14 atleti in quello che è l'ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Nel settore maschile saranno impegnati David Bosa (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello

Pattinaggio velocità, 14 azzurri a Inzell per l’ultima World Cup prima di Milano CortinaDal 23 al 25 gennaio, la Max Aicher Arena di Inzell ospita l’ultima tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità prima dei Giochi di Milano Cortina.

