Il Copasir ha confermato che tutti i verbali delle sedute sono correttamente conservati. In risposta a recenti articoli di stampa, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha precisato la propria posizione, ribadendo l’importanza della trasparenza e della corretta gestione dei documenti relativi alle sedute. Questa comunicazione mira a fornire chiarimenti chiari e ufficiali sulle modalità di conservazione e accesso ai verbali, nell’interesse della trasparenza istituzionale.

ROMA – In riferimento al contenuto di alcuni articoli di stampa apparsi nelle ultime ore, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica precisa quanto segue. Innanzitutto è opportuno sottolineare che le audizioni svolte dal Comitato sono tutte registrate. I verbali delle sedute sono tutti correttamente conservati nell’archivio, supportati appunto dai file audio di tutte le audizioni e dalle relative trascrizioni. Tutto il materiale è conservato sulla base delle linee adottate dalla Segreteria del Comitato, cui va la nostra piena fiducia, su indicazione del Comitato stesso, prevedendo procedure particolarmente stringenti e rigorose per la regolamentazione e il tracciamento delle varie fasi attinenti alla produzione e alla conservazione dei resoconti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Copasir: “Tutti i verbali delle sedute correttamente conservati”

