Convergence a Copenaghen i più influenti chef del mondo

Convergence a Copenaghen riunisce alcuni dei chef più influenti a livello mondiale, consolidando la reputazione della capitale danese come centro di innovazione culinaria. In un contesto in evoluzione, questa città si distingue per la sua capacità di unire tradizione e sperimentazione, attirando professionisti e appassionati del settore gastronomico. Un evento che sottolinea il ruolo di Copenaghen come punto di riferimento nel panorama gastronomico europeo.

Se dovessimo individuare la capitale gastronomica europea di questi tempi procellosi, non sarebbe né Londra né Parigi la nostra scelta, e nemmeno la nostra Milano, ma Copenaghen. Capitale della Danimarca e città dinamica e modernissima nel senso più ampio e nobile del termine. Qui, in una terra molto meno ricca della nostra di materie prime e tradizioni familiari e regionali, si dà del tu all’avanguardia e la ristorazione trova nuovi terreni di dialogo, di esplorazione, di trasgressione e di ricerca. In questo contesto si inserisce Convergence, un evento globale di cinque giorni il cui animatore è una delle menti più brutalmente controcorrente della scena gastronomica di Copenaghen, Rasmus Munk, chef di quel ristorante definito e cinematografico che è Alchemist. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

