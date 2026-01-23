Convegno su Jan Patocka alla Camera Lorenzo Fontana | Martire libertà suo insegnamento universale – Il video

Il convegno presso la Camera ha approfondito il pensiero di Jan Patocka, figura chiave del Novecento. Lorenzo Fontana ha sottolineato il valore della sua vicenda umana e intellettuale, evidenziando come il suo insegnamento sulla libertà rappresenti un contributo universale. L’evento ha offerto un’occasione per riflettere sulle sfide della libertà e sulla figura di un pensatore che ha vissuto e resistito ai momenti più complessi della storia.

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 “La vicenda umana e intellettuale di Jan Patocka ha attraversato i perìodi più oscuri del Novecento. Conobbe prima le atrocità del nazismo e visse poi sotto la morsa dello stalinismo. In un’epoca come la nostra, caratterizzata dal ritorno di guerre e di instabilità diffusa, ricordare la sua figura offre l’opportunità di riscoprire il significato profondo di un insegnamento universale. Si tratta di un mònito a riaffermare con forza e responsabilità le ragioni del bene e della giustizia contro le logiche del conflitto e dell’egoismo. E di un invito a riflettere sul fatto che la democrazia non va mai data per scontata, ma deve essere custodita e difesa ogni giorno”.🔗 Leggi su Open.online

