Controlli rafforzati durante le feste | oltre 700 persone identificate dalla Guardia di Finanza

Durante le festività natalizie, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha intensificato le attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità. Nel corso di queste operazioni, sono state identificate oltre 700 persone, rafforzando così i controlli per prevenire eventuali illeciti e mantenere un ambiente sicuro per la comunità.

Nel corso delle recenti festività natalizie il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma ha intensificato le attività di controllo del territorio nell'ambito del concorso all'ordine e alla sicurezza pubblica. I servizi rafforzati hanno riguardato il contrasto alla microcriminalità, il.

