Il Comune di Porcari promuove attività motorie nelle scuole, con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà tra i più giovani. Attraverso un progetto dedicato, si mira a sostenere lo sviluppo psicofisico dei bambini e a favorire l’adozione di abitudini sane fin dalla prima infanzia, contribuendo alla crescita equilibrata e al benessere a lungo termine.

Il Comune di Porcari investe sull’ educazione motoria fin dalla prima infanzia con un progetto che punta a rafforzare lo sviluppo psicofisico dei bambini e a promuovere corretti stili di vita fin dai primi anni. Dopo una prima sperimentazione è partito in queste settimane Slurp, con attività mirate per i piccoli delle tre scuole dell’infanzia del territorio: quella di via Giannini, di via Boccaione e quella di via Sbarra. L’iniziativa, finanziata con contributo comunale pari all’80% della spesa complessiva, nasce dalla consapevolezza che l’attività motoria non rappresenti soltanto un momento di gioco o di svago, ma uno strumento educativo e didattico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Contro la sedentarietà attività motorie nelle nostre scuole"

Leggi anche: Billie Eilish contro l’Ice: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case o sulle nostre strade»

Stanziati 9 milioni di euro per educazione al rispetto e contrasto violenza di genere nelle scuole. Fondi a comuni e INDIRE per attività nelle secondarie. È nella Manovra 2026Nella Manovra 2026 sono stati stanziati 9 milioni di euro destinati a promuovere l’educazione al rispetto e prevenire la violenza di genere nelle scuole secondarie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

How Can Teachers Use Movement Breaks - Childhood Education Zone

Argomenti discussi: Sport e Salute, anche a San Lazzaro tornano le Pillole di Movimento; Contro la sedentarietà attività motorie nelle nostre scuole; Longevità e movimento: bastano davvero 5 minuti in più al giorno? Il nuovo studio; Salute e longevità: bastano 5 minuti di esercizio al giorno per vivere più a lungo.

Promozione della salute a scuola, la Regione: Piacenza all’avanguardiaContrasto alle dipendenze sia da alcol e sostanze stupefacenti, sia da nuove tecnologie, impegno contro la sedentarietà e per favorire l’attività fisica, ... piacenzasera.it

Prevenzione della salute a scuola, il 74% degli istituti scolastici piacentini ha aderito«Il lavoro fatto è importante e per questo è necessario proseguire su questa strada interessando sempre più famiglie: l’obiettivo rendere ancora più consapevoli i cittadini sul tema della salute, a ... ilpiacenza.it

Questo articolo è vecchio… ma il messaggio è ancora attuale. In Italia, ogni anno 88.000 persone muoiono per sedentarietà o attività fisica insufficiente. 14,6% di tutti i decessi. E nel mondo L’OMS stima 3,2 milioni di morti all’anno per inattività. - facebook.com facebook