contro il potere e il denaro una voce che sfida i tempi

Domani al teatro di Ostellato presenterà “Lo Santo Jullare Francesco”, uno spettacolo di Dario Fo e Franca Rame. Con la partecipazione di Ugo Dighero, noto per le sue interpretazioni in “Un medico in famiglia” e “Ris”, l’opera propone un viaggio tra spiritualità e impegno civile. Un’occasione per riflettere sul potere, il denaro e la voce di chi sfida i tempi, attraverso un racconto che unisce comicità e profondità.

Domani al teatro di Ostellato ‘ Lo Santo Jullare Francesco ’ di Dario Fo e Franca Rame, un viaggio funambolico, spirituale e civile a cui darà voce Ugo Dighero, attore mattatore, volto amato di ‘Un medico in famiglia’ e di ‘Ris’, già interprete per anni di Mistero Buffo, su benedizione e spinta dello stesso Fo, artista di grande talento e sensibilità, perfetto istrione e giullare dell’oggi. Che spettacolo sarà ‘ Lu Santo Iullare Francesco ’? "È nello stile di Dario Fo. È in gran parte in stile grammelot, ripreso da Fo, un linguaggio inventato che nasce già nel ‘300 con i giullari. In Italia non esisteva una lingua unica, c’erano solo dialetti incomunicanti tra loro, e i giullari erano costretti a mescolarli, arricchendoli di suoni onomatopeici, mimica, fisicità, per riuscire a comunicare con tutti e, attraverso gesti e mimica, riuscivano comunque a costruire spettacoli comprensibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

