Contrade Luce e Baliano strade dissestate e torrente in pericolo | richiesta urgente di intervento

Le contrade Luce e Baliano, a Camaro Superiore nella Terza Circoscrizione di Messina, presentano strade dissestate e un torrente in pericolo. La situazione compromette la sicurezza e il transito dei residenti, rendendo urgente un intervento. È importante intervenire prontamente per garantire condizioni di sicurezza e migliorare la qualità della vita nella zona.

Le contrade Luce e Baliano a Camaro Superiore, nella Terza Circoscrizione di Messina, versano in condizioni critiche e mettono a rischio il transito quotidiano dei residenti. A segnalarlo è il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, che ha inviato una formale richiesta di.

