Conto alla rovescia per Mercantia pubblicate le locandine 2026

Il conto alla rovescia per Mercantia 2026 è iniziato: il Comune di Certaldo e Terzo Studio stanno preparando la 38ª edizione del festival internazionale del quarto teatro, che si terrà dal 15 al 19 luglio. Sono state pubblicate le locandine ufficiali, segnando l’avvio di questa importante manifestazione culturale nel cuore di Certaldo.

CERTALDO – Comune di Certaldo e Terzo Studio a lavoro per la 38esima edizione di Mercantia, il festival internazionale del quarto teatro che si svolgerà dal 15 al 19 luglio a Certaldo. Come già anticipato, l’idea poetica di questa edizione sarà Un’incessante sinfonia: un’immagine poetica che racconta Mercantia come un flusso continuo di suoni, visioni, emozioni e incontri. Sono già state create le locandine ufficiali che diventano, di fatto, il primo sguardo sul festival. Immagini che non solo annunciano Mercantia, ma ne anticipano l’anima: una sinfonia di colori, suggestioni e poesia, capaci di evocare la magia che avvolgerà Certaldo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Inizio saldi invernali 2026, è partito il conto alla rovescia. Le date regione per regione "Aspettando la Befana a Baronissi": conto alla rovescia per l’Epifania 2026A Baronissi si avvicina l’appuntamento con la tradizione dell’Epifania. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Conto alla rovescia per la magia dei carri di Viareggio; Conto alla rovescia per la tappa piacentina della Fiamma Olimpica; Inizia il conto alla rovescia; Soragna, scatta il conto alla rovescia per il nuovo ponte sullo Stirone. Conto alla rovescia per Macfrut, area espositiva +28%Roma, 22 gen. (askanews) – Conto alla rovescia per Macfrut, la fiera della filiera ... msn.com Conto alla rovescia per le Quatrac Pro 2SALDI INVERNALI! Q Premium & Zero Pubblicità a soli 20€! quattroruote.it Le nomination agli Oscar sono arrivate! Il conto alla rovescia per la notte più bella dell’anno è ufficialmente iniziato. Chi porterà a casa il premio Qual è la tua nomination preferita E proprio oggi arriva al cinema Marty Supreme, candidato a ben 9 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.