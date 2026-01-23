Continassa Juve | annullata la conferenza di Spalletti il motivo Novità importanti sul mercato

La conferenza di Spalletti alla Continassa è stata annullata senza spiegazioni ufficiali. Nel frattempo, si intensificano le novità sul mercato e gli aggiornamenti sulla formazione della Juventus in vista del prossimo impegno. Sono da monitorare gli infortuni, i tempi di recupero e le eventuali diffide, per preparare al meglio la squadra alle prossime sfide.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. En-Nesyri alla Juventus, il giocatore si avvicina sempre di più ai bianconeri con il Fenerbahce pronta ad ingaggiare Beto. La Juventus ha deciso di annullare l’incontro con i giornalisti siccome neanche Conte non parlerà alla vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Continassa Juve: ecco quando la conferenza stampa di Spalletti pre Bologna, novità sulla formazione titolare. Smentita dell’ad sul mercato!Martedì 7 novembre, Luciano Spalletti presenterà la formazione della Juventus in vista della sfida contro il Bologna.

Leggi anche: Continassa Juve: Vlahovic regolarmente in campo, novità importanti su Gatti. Niente conferenza stampa di Spalletti, oggi una visita speciale al JTC

