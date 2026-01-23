Conti e immobili non solo kitesurf e supercar | il Vaticano indaga sul vescovo di Alessandria

Il Vaticano ha avviato un’indagine sui conti e gli immobili della diocesi di Alessandria, con particolare attenzione alle finanze di monsignor Gallese. Il vescovo si difende affermando che le sue scelte, tra cui l’utilizzo di una Tesla, sono orientate a un approccio ecologista, e non si limitano a interessi di natura materiale. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle risorse ecclesiastiche e sulla trasparenza delle finanze delle diocesi italiane.

Alla diocesi di Alessandria, da alcuni giorni, è in corso una visita apostolica. Un'ispezione con focus sui conti disposta da papa Leone XIV e affidata al cardinale 83enne Giuseppe Bertello. Fari accesi dalla Santa Sede sul vescovo Guido Gallese, da 14 anni a capo dei fedeli della città piemontese. A darne notizia il quotidiano La Stampa, secondo il quale, a fare scattare l'ispezione, non sarebbero state l'auto di lusso che il prelato guiderebbe, né le tavole da kitesurf che utilizzerebbe per il suo sport preferito, bensì un dossier in mano al Vaticano con lettere di chi non apprezza il suo stile di vita e che riguarderebbero i conti, in particolare, per alcuni immobili.

