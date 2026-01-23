Conte ha criticato i suoi club per tutta la carriera così si è costruito il suo brand E funziona Times

Nel corso della sua carriera, Conte ha spesso rivolto critiche ai suoi club, un atteggiamento che ha contribuito a definire il suo stile e il suo brand. Oggi, nel mondo del calcio, gli allenatori diplomatici sono sempre più rari, mentre la polarizzazione si manifesta in ogni ambito. Questa tendenza riflette i mutamenti della società, dove le opinioni forti e le posizioni nette sembrano diventare la norma.

Ormai gli allenatori diplomatici sono una categoria professionali in via di estinzione. La polarizzazione è ovunque, perché non dovrebbe toccare il calcio. E così, secondo il Times, ormai i tecnici si dividono in due categorie: gli aziendalisti totali, o i picconatori. “Due estremi: allineamento totale e disaccordo totale”. Poche vie di mezzo. E’ un’analisi su una tendenza ormai acclarata anche in Premier, dove ormai la figura del manager è in declino. In Italia ci siamo più abituati agli allenatori che rispondono solo del campo, in Inghilterra no. “Mentre gente come Frank, Arne Slot e Andoni Iraola – scrive il Times – continuano a cantare fedelmente l’inno del club, vediamo altri allenatori decidere che per loro questo contratto difficile non vale più”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

