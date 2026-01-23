Tajani, in merito alla Presidenza, ha sottolineato l'importanza di seguire la legge e di prendere decisioni condivise. Ha ribadito di non lasciarsi influenzare da pressioni esterne, affermando che le scelte vengono fatte collettivamente e nel rispetto delle norme. Questa posizione evidenzia un approccio orientato alla trasparenza e alla collaborazione, fondamentali in un contesto istituzionale.

“Ho detto quello che dice la legge e ho detto che le decisioni si prendono insieme. Io non mi faccio imporre nulla da nessuno. Se c’è una proposta che arriva in Consiglio dei Ministri della quale io non ero stato informato, non la voto”. Così il ministro degli Esteri Tajani, a Napoli a margine di un’iniziativa di Forza Italia, sulla nomina del presidente della Consob. “Continuo a dire che in questo momento serve alla guida della Consob un personaggio che non sia un politico. L’ho detto e lo ripeto, questa è linea. Io non cambio posizione rispetto a questo”, ha aggiunto Tajani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Consob, Tajani: "Per la Presidenza non mi faccio imporre nulla da nessuno"

Consob, Federico Freni verso la presidenzaIl Consiglio dei ministri previsto per martedì 20 gennaio 2026 potrebbe nominare Federico Freni, attuale sottosegretario all’Economia in quota Lega, come nuovo presidente della Consob.

Il Mef indica Freni alla presidenza ConsobIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato Freni come nuovo presidente della Consob.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Consob, Tajani: Io voglio Cornelli. Il risiko delle nomine dietro la sfida alla Lega; Consob, niente tregua nel governo. Tajani: Il Carroccio mente; Consob, scontro FI-Lega sulla nomina di Freni: per Tajani nessun accordo, serve un presidente non di partito; Consob, Tajani Non c'è accordo di massima, nessuno mi ha mai parlato di Freni.

Consob, Tajani: Per la Presidenza non mi faccio imporre nulla da nessuno(LaPresse) Ho detto quello che dice la legge e ho detto che le decisioni si prendono insieme. Io non mi faccio imporre nulla da nessuno. Se c'è ... stream24.ilsole24ore.com

Governo diviso sulla Consob, Tajani accusa la Lega di falsità e smentisce accordo sul nome FreniLo scontro nel governo sulla nomina al vertice della Consob si è trasformato in un caso politico tra Forza Italia e Lega. Il vicepremier Antonio Tajani ha ... assodigitale.it

SULLA CONSOB VOLANO STRACCI TRA LEGA E FORZA ITALIA. IL CARROCCIO REPLICA A TAJANI: DUE PESI E DUE.. x.com

Tajani ribadisce il no a Freni alla Consob: "Ho il dubbio che un politico possa fare il presidente perché la legge lo impedisce". La Lega ribatte: "Nel 2010 FI nominò l'allora viceministro Vegas come presidente grazie alla legge Frattini. Due pesi e due misure". - facebook.com facebook