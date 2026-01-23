Consob niente tregua nel governo Tajani | Il Carroccio mente

Il governo continua a negoziare con Consob senza raggiungere un accordo definitivo. Tajani ha smentito le voci, affermando che non esiste alcun accordo di massima e che nessuno gli ha mai parlato di Freni o della Commissione. La questione rimane aperta, mentre le parti coinvolte chiariscono la propria posizione e il dialogo prosegue senza soste.

Destra Atteso per la prossima settimana un nuovo Consiglio dei ministri. Entrambi i leader sono insediati dai rispettivi vice: ieri Roberto Occhiuto ha incontrato Marina Berlusconi a Milano «Non c'è mai stato nessun accordo di massima, è falso. Nessuno mi ha mai parlato né di Freni né della Consob». A riattizzare il fuoco della polemica nella maggioranza, in merito alla mancata nomina del sottosegretario leghista all'Economia Federico Freni al vertice della Consob, ieri ci ha pensato il leader di Forza Italia Antonio Tajani. Scontro nel governo sulla Consob, Tajani: "Da Lega falsità, non c'era alcuna intesa su Freni"Si intensifica lo scontro tra Forza Italia e Lega sulla nomina del nuovo presidente della Consob. Scontro nel governo su Consob, in Cdm salta nomina presidenteNel governo si apre un dibattito sulla nomina del nuovo presidente della Consob, in sostituzione di Paolo Savona, il cui mandato scadrà a marzo.

