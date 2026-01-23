Consacrazione ai Santi Sposi | la preghiera per mettere la tua famiglia sotto la protezione di Maria e Giuseppe

La consacrazione ai Santi Sposi è un momento di devozione in cui si chiede protezione e benedizione per la propria famiglia. Ricordiamo lo Sposalizio di Maria e Giuseppe, esempio di unione e fede. Questa preghiera è un gesto di affidamento, volto a mettere la propria famiglia sotto la tutela di Maria e Giuseppe, affinché la loro intercessione possa accompagnare e rafforzare i legami familiari.

Commemoriamo lo Sposalizio di Maria e Giuseppe, modello di matrimonio pur nella straordinarietà che lo contraddistingue. Nell’unione dei due santi sposi al centro si trova il mistero di salvezza di Dio. Oggi ricordiamo il matrimonio tra Maria e San Giuseppe. Sembra che originariamente la festa fosse nata come parte della devozione al padre putativo di Gesù che papa Pio IX dichiarò patrono della Chiesa l’8 dicembre 1870. La commemorazione liturgica dello Sposalizio della Madonna con san Giuseppe cominciò a fiorire in Germania tra il XIV e il XV secolo. Ma fu soprattutto in Francia che essa ricevette la spinta del Gran Cancelliere di Notre Dame a Parigi, Jean Gerson, che prima di morire nel 1429 lasciò come volontà testamentaria di far celebrare una messa ogni 23 gennaio in memoria delle nozze della Madonna di San Giuseppe, ai quali era molto devoto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Consacrazione ai Santi Sposi: la preghiera per mettere la tua famiglia sotto la protezione di Maria e Giuseppe Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoOggi prende avvio la Novena ai Santi Sposi, un momento di preghiera dedicato a chiedere protezione e grazia per la propria famiglia. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, secondo giornoIl secondo giorno della Novena ai Santi Sposi invita a rivolgere una preghiera per la propria famiglia, affidandola alla protezione e alla guida di questi santi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, quinto giorno; Preghiera del mattino del 23 Gennaio 2026: Guida i miei passi Signore. Novena ai Santi Sposi: chiedi la grazia per la tua famiglia, primo giornoInizia oggi la Novena ai Santi Sposi a cui chiediamo una grazia per superare ogni crisi e ritrovare la forza nelle fatiche quotidiane. lalucedimaria.it Consacrazione ai Santi Sposi (Si recita il 23 gennaio) Come Dio Padre, nella sua infinita sapienza e immenso amore, affidò qui in terra il suo Unigenito Figlio Gesù Cristo a te, Maria santissima, e a te, San Giuseppe, sposi della santa Famiglia di Nazareth, cos - facebook.com facebook S. Agnese Pura, casta: significa questo il nome in greco. “La sua consacrazione è superiore all’età, la sua virtù superiore alla natura: così che il suo nome mi sembra non esserle venuto da scelta umana, ma essere predizione del martirio, un annunzio di ciò ch x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.