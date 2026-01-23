Sono aperte le iscrizioni al percorso IFTS “Digital Specialist – Creazioni multimediali per il Content Marketing”, un corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027. Organizzato da Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, il programma mira a formare professionisti nel digitale 5.0, offrendo competenze utili per il mercato attuale. La formazione si rivolge a giovani interessati a sviluppare capacità nel settore del content marketing e delle creazioni multimediali.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Sono aperte le iscrizioni al percorso IFTS “Digital Specialist – Creazioni multimediali per i l Content Marketing”, un corso gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2021-2027 che rientra nell’ambito del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (GiovaniSì), organizzato da Assoservizi ( agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud). Il corso, rivolto a giovani diplomati interessati a sviluppare competenze avanzate nell’ambito della comunicazione digitale e della produzione di contenuti multimediali, nasce per rispondere alla crescente domanda di figure professionali qualificate nel settore del marketing digitale, un ambito in continua evoluzione e oggi tra i più richiesti dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confindustria, come diventare professionisti del digitale 5.0

VIDEO | Cinema, tv e digitale: all'Ispias Di Marzio-Michetti nasce il corso per diventare professionisti dell’audiovisivoAll'Ispias Di Marzio-Michetti è stato istituito un nuovo corso dedicato ai professionisti dell’audiovisivo.

Leggi anche: Come l’Italia può diventare il nuovo hub digitale del Mediterraneo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Prevenzione e Salute: Confindustria Ancona lancia il progetto di welfare per imprese, dipendenti e famiglie; Un aeroporto al servizio dello sviluppo economico.

Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitaleArezzo, 17 luglio 2025 – Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l’Open Day per la presentazione del CORSO ITS EDGE DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di ... lanazione.it

CF AIB: la formazione professionale d'eccellenza di ConfindustriaDalla meccanica tradizionale all'autronica, dall'elettromeccanica ai servizi d'impresa: un'offerta variegata per formare i professionisti di domani ... giornaledibrescia.it

Radio Norba News. . OCCUPAZIONE GIOVANILE E COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE, LE RICHIESTE DI CONFINDUSTRIA ALLA NUOVA GIUNTA REGIONALE GUIDATA DA ANTONIO DECARO Il servizio di Vincenzo Murgolo facebook